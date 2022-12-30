Слідство встановило, що група людей розробила план, як збагатитися на "незаконній" техніці. Організатор схеми залучив до реалізації свого плану спільників на території сусідньої країни.
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Саме вони надали документи, які необхідні, щоб ввезти на територію України товари з іншої держави. Зокрема, мовиться про транспортні накладні, рахунки, документи митної гарантії.
В Україні чоловік змовився з представниками Закарпатської митниці. Завдяки цьому, перетинаючи кордон, він обрав смугу "зелений коридор". Це означало, що у нього немає товарів, які необхідно письмово декларувати та податкувати.
Службовці Держмитслужби своєю чергою здійснили реєстрацію іншого транспортного засобу з іншим реєстраційним номером, ззовні схожого на транспортний засіб, яким перевозився вантаж, та шляхом бездіяльності забезпечили непроведення контрольних заходів з перевірки додержання громадянином митних правил,
– мовиться у повідомленні.
У результаті афери на територію України потрапили:
- понад 2000 мобільних;
- понад 200 ноутбуків;
- годинники;
- навушники;
- планшети.
Чоловікові вже повідомили про підозру.
Українець намагався вивезти за кордон вертоліт
- Чоловік намагався вивезти до Угорщини вертоліт, який коштує 1 мільярд 924 тисячі гривень. Інцидент стався на Закарпатті у пункті пропуску "Тиса".
- Митники та прикордонники зауважили, що документи, які надав чоловік, містять неправдиві відомості. Їхній висновок підтвердив також судовий експерт.
- Вертоліт вилучили. Його подальша доля – наразі невідома.