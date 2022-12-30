Слідство встановило, що група людей розробила план, як збагатитися на "незаконній" техніці. Організатор схеми залучив до реалізації свого плану спільників на території сусідньої країни.

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Саме вони надали документи, які необхідні, щоб ввезти на територію України товари з іншої держави. Зокрема, мовиться про транспортні накладні, рахунки, документи митної гарантії.

В Україні чоловік змовився з представниками Закарпатської митниці. Завдяки цьому, перетинаючи кордон, він обрав смугу "зелений коридор". Це означало, що у нього немає товарів, які необхідно письмово декларувати та податкувати.

Службовці Держмитслужби своєю чергою здійснили реєстрацію іншого транспортного засобу з іншим реєстраційним номером, ззовні схожого на транспортний засіб, яким перевозився вантаж, та шляхом бездіяльності забезпечили непроведення контрольних заходів з перевірки додержання громадянином митних правил,
– мовиться у повідомленні.

У результаті афери на територію України потрапили:

  • понад 2000 мобільних;
  • понад 200 ноутбуків;
  • годинники;
  • навушники;
  • планшети.

Чоловікові вже повідомили про підозру.

Українець намагався вивезти за кордон вертоліт

  • Чоловік намагався вивезти до Угорщини вертоліт, який коштує 1 мільярд 924 тисячі гривень. Інцидент стався на Закарпатті у пункті пропуску "Тиса".
  • Митники та прикордонники зауважили, що документи, які надав чоловік, містять неправдиві відомості. Їхній висновок підтвердив також судовий експерт.
  • Вертоліт вилучили. Його подальша доля – наразі невідома.