Мужчина в Николаеве написал "псарня" на участке полиции, а на суде сказал, что это "благоустрой"

Инцидент, из-за которого мужчина в Николаеве попал под суд, произошел еще 31 августа. На местном участке полиции он написал "псарня".

Мужчину обвинили в хулиганстве, состоялся суд. Во время процесса подсудимый оправдал свои действия тем, что это на самом деле были "малярные работы по благоустройству".

К слову Стерненко заявил, что выиграл дело против СБУ о защите достоинства.

Надпись "псарня" на участке полиции – это "благоустройство"

В Николаеве мужчина, на воротах полиции написавший "псарня", в суде заявил, что это были малярные работы по благоустройству. Об этом в фейсбуке написал бывший сотрудник полиции Николаевщины Игорь Блошко.

Мужчину, напомним, обвиняют в хулиганстве. Как рассказали на портале 0512.com.ua:

Фигурант дел не раз разрисовывал отдел полиции из-за якобы бездействия правоохранителей относительно ранее подаваемых заявлений.

Причем всегда о своих акциях вежливо предупреждал заранее – посылал письма в городской совет.



Скандальная надпись на участке полиции в Николаеве / Фото news.pn

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Полный текст сообщения Игоря Блошко в фейсбуке:

При рассмотрении материалов об административном правонарушении относительно написанного краской на воротах Центрального райотдела слова "псарня" Александр Рожок доказывал, что это никакое не хулиганство, а малярные работы по благоустройству полицейского участка.

Мое мнение, что Рожок шкодник, а не хулиган. Состава административного правонарушения "мелкого хулиганства" я здесь не вижу. Ждем решения судьи.

Еще раз хочу заметить, что мне нравится, как детально рассматривает материалы судья Скрипниченко. Какое бы решение ни было, думаю, что оно будет правильным.