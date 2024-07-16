Желал смерти раненым военным: ВСУ рассказали об ужасном инциденте с мужчиной в Одессе

Нетрезвый мужчина в Одессе желал смерти раненым украинским военным, показывая непристойные жесты. Защитники пытались успокоить гражданина.

В понедельник вечером, 15 июля, Оперативное командование "Юг" заявило о соответствующем инциденте, акцентируя на уважении к военным.

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Конфликт в Одессе между мужчиной и военными

Началось все с того, что неизвестный увидел военнослужащих ТЦК, начал громко ругаться и показывать различные нецензурные жесты.

К мужчине подошли раненые защитники, которые неподалеку проходили лечение, пытаясь вежливо его успокоить. Однако это не сработало.

Нетрезвый мужчина ответил еще большими угрозами, пожеланиями смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих,

– пишет ОК "Юг".

В конце концов, раненые военные вынуждены были сопротивляться, чтобы успокоить гражданина, который проявил неуважение и ругал защитников. Военные ТЦК участие в конфликте не принимали.

Оперативное командование "Юг" призывает с уважением относиться к украинским воинам, которые выполняют конституционный долг, защищают родную землю от врага.

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Ранее в территориальный центр комплектации на Львовщине неизвестные бросили гранату. Никто из людей не пострадал, однако частичным разрушениям подверглось здание РТЦК и СП.

На место происшествия оперативно выезжали оперативники, криминалисты, взрывотехники и другие службы для расследования происшествия, а также установления личности злоумышленника.