В метро на станции Святошино мужчина оказался на путях

В Киеве на станции метро Святошино мужчина оказался на рельсах. Судя по видео он оказался на рельсах намеренно.

Чтобы его достать, с контактного рельса даже снимали напряжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

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Как мужчина оказался на путях метро в Киеве

На станции метро Святошино мужчина оказался на путях, где курсируют поезда.

Как в столичном метрополитене, для безопасного поднятия пассажира с рельсов пришлось временно обесточить контактный рельс.

Мужчина оказался на путях метро в Киеве: смотрите видео

До прибытия поезда мужчину вытащили на платформу и передали правоохранителям.

Как и почему мужчина там оказался –пока не известно. Однако, на видео заметно, что он ходил вдоль путей, что может свидетельствовать о том, что он самостоятельно спустился вниз.

Напомним, в Киеве двадцатилетний юноша получил сложные травмы, пытаясь спуститься по балюстраде эскалатора метро станции "Крещатик".