Мужчина на Полтавщине купил булочку с червями: местные власти отреагировали

Местный житель Олег Билоус рассказал, что на автовокзале купил булочку к кофе. Она оказалась с "сюрпризом" – в середине кишела червями.

Инцидент произошел 18 июля. Мужчина хотел перекусить в Пирятине, что на Полтавщине.

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Мужчина в Пирятине приобрел булочку с червями

Олег Билоус рассказал, что купил булочку с кофе в так называемом "Пирятинском кафе". Это случилось во время дороги из Сум в Борисполь. Вспомнил, что жена его отговаривала от такой покупки. Однако он надеялся, что его "обойдет эта напасть".

Но не тут-то было... полная булка червяков – опарышей. Посмотрите фото – это не просто не свежая, это "ма*ь их"... Сколько же надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?

– написал Олег Билоус.

Он также предостерег людей не есть в том заведении и опубликовал фото.

Мужчина рассказал о неприятном инциденте в Пирятине / Фото из фейсбука Олега Билоуса

Заведение уже закрыли

На инцидент отреагировал Пирятинский городской совет. 19 июля заместитель городского головы Михаил Мельниченко провел совещание с представителями Госпродпотребслужби, полиции и специалистами городского совета относительно ситуации, которая возникла в торговом павильоне на автостанции.

Павильон на автостанции, где продали испорченный продукт, приостановил деятельность,

– заявили власти.

Начальник Пирятинского районного управления Госпропотребслужбы Юрий Шнит, заявил, что:

работу заведения приостановили;

продукцию изъяли как не пригодную для реализации;

продукцию утилизировали согласно правилам;

в помещении проводятся мероприятия очистки.

В Госпродпотребслужбе заявили, что взяли на себя контроль мер дезинсекции. Также Налоговая служба выясняет принадлежность субъектов хозяйствования.

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