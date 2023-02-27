В приграничной деревне на Ровенщине мужчина намеренно снес трактором оборонные укрепления

В Старом Селе, что на Ровенщине, 34-летний местный житель намеренно повредил 2 оборонных укрепления. Ему грозит штраф.

Инцидент произошел 23 января. Сообщение о правонарушении поступило от командира добровольческого формирования территориального общества, члены которого двумя днями ранее обустраивали стационарные огневые позиции на улицах Франко и Хмельницкого.

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Мужчина снес 2 оборонительных укрепления

Правоохранители выяснили, что оборонные укрепления устанавливала Старосельская территориальная община в соответствии с планом охраны и обороны Старого Села. Оказалось, что проживающему рядом мужчине не понравилось такое соседство.

Фортификационные сооружения разместили близко к его хозяйству, поэтому они мешали выезду со двора. Местный житель посчитал их ненужными и решил сбросить бетонные блоки и мешки с песком с помощью своего трактора.

За совершенные хулиганские действия мужчине сообщили о подозрении. Материалы уголовного производства с обвинительным актом и соглашением о признании виновности направили на рассмотрение суда. Нарушителю грозит 17 тысяч гривен штрафа.



Мужчина умышленно снес оборонные укрепления / Фото полиции Ровенской области

Водитель совершил тройное ДТП на блокпосте

На блокпосте в Калиновке Киевской области 21 января автомобиль Skoda на скорости влетел в Opel. В свою очередь, легковушка въехала в автомобиль BMW, который стоял на обочине. Предварительно виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водитель Opel получил ранения. Пострадавший был госпитализирован с переломом ребра. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Еще одно ДТП на блокпосте произошло в декабре на трассе Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Автобус ехал из села Роище в направлении Чернигова. Водитель не справился с управлением и въехал в оборонительное сооружение.



На момент столкновения в салоне находились семь пассажиров. У всех – травмы разной степени тяжести. После получения медицинской помощи водитель отказался от госпитализации.