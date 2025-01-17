В Одесской области водитель авто сбежал от ТЦК после остановки полицией
На трассе "Киев –Одесса" водитель одного из транспортных средств после остановки полицией сбежал от ТЦК. Согласно обнародованной информации, мужчину задержали вблизи села Нерубайское.
Мужчина находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.
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Что известно об инциденте с водителем
По данным правоохранителей, ситуация произошла на автодороге М-05 "Киев – Одесса" в пятницу, 17 января. Отмечается, что во время несения службы на дорожной станции патрульной полиции инспекторы остановили автомобиль Volkswagen.
Проверив личность по базе ИННП, установили, что гражданин находится в розыске по ст. 210 (Нарушение правил воинского учета) КУоАП. На место происшествия мы вызвали представителей РТЦК и СП,
– говорится в сообщении.
Впрочем, водитель внезапно начал движение автомобиля, подвергая опасности полицейских и сотрудников РТЦК и СП, покинув место остановки. Таким образом мужчина хотел избежать административной ответственности и убежать, однако это ему не удалось.
"Автомобиль удалось остановить на автодороге М-05 Киев - Одесса вблизи села Нерубайское. Водителя задержали. На гражданина патрульные составили ряд административных материалов и передали его сотрудникам РТЦК и СП", – добавили патрульные.