Чоловік перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.

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Що відомо про інцидент з водієм

За даними правоохоронців, ситуація сталася на автодорозі М-05 "Київ – Одеса" у п'ятницю, 17 січня. Зазначається, що під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Volkswagen.

Перевіривши особу за базою ІПНП, встановили, що громадянин перебуває в розшуку за ст. 210 (Порушення правил військового обліку) КУпАП. На місце події ми викликали представників РТЦК та СП,

– ідеться у повідомленні.

Втім, водій раптово почав рух автомобіля, наражаючи на небезпеку поліцейських і співробітників РТЦК та СП, покинувши місце зупинки. Таким чином чоловік хотів уникнути адміністративної відповідальності та втекти, проте це йому не вдалося.

"Автомобіль вдалося зупинити на автодорозі М-05 Київ — Одеса поблизу села Нерубайське. Водія затримали. На громадянина патрульні склали низку адміністративних матеріалів і передали його співробітникам РТЦК та СП", – додали патрульні.