Нападение на военкомат в Гусь-Хрустальном: мужчина на авто врезался в здание и поджег его

В российском городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина протаранил автомобилем здание бывшего военкомата и поджег машину. Весь процесс мужчина снимал на камеру.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Мужчину, который врезался в здание военкомата, задержали правоохранители.

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Что известно о нападении на военкомат в Гусь-Хрустальном

В городе Гусь-Хрустальный, что во Владимирской области, мужчина на автомобиле УАЗ "Патриот" протаранил главный вход здания бывшего военкомата на улице Васильева и поджег свою машину.

Мужчина врезался в здание бывшего военкомата: смотрите видео

Один из очевидцев рассказал, что мужчине, который врезался в здание, на вид около 30 лет. Весь процесс он снимал на камеру. Правоохранители задержали парня.

Сотрудники МЧС, которые прибыли на место, потушили огонь. Сейчас подозреваемый общается с правоохранителями и дает показания.

Конечно не обошлось без обвинения Украины. Как утверждают росСМИ, мужчина якобы стал жертвой украинских мошенников.