Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Чоловіка, який врізався у будівлю військкомату, затримали правоохоронці.

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Що відомо про напад на військкомат у Гусь-Хрустальному

У місті Гусь-Хрустальний, що у Володимирській області, чоловік на автомобілі УАЗ "Патріот" протаранив головний вхід будівлі колишнього військкомату на вулиці Васильєва та підпалив свою машину.

Чоловік врізався у будівлю колишнього військкомату: дивіться відео

Один з очевидців розповів, що чоловіку, який врізався у будівлю, на вигляд близько 30 років. Весь процес він знімав на камеру. Правоохоронці затримали хлопця.

Співробітники МНС, які прибули на місце, загасили вогонь. Наразі підозрюваний спілкується із правоохоронцями і дає свідчення.

Звичайно не обійшлося без звинувачення України. Як стверджують росЗМІ, чоловік буцімто став жертвою українських шахраїв.