Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Заняття було зупинено, а усіх курсантів евакуювали у підвал.

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Що відомо про атаку на Нижній Новгород

Близько 11:10 з'явилася інформація, що невідомий БпЛА впав на дах академії МВС у Нижньому Новгороді. Навчальний корпус розташований на Анкудинівському шосе.

В академії зупинили заняття, всіх курсантів було евакуйовано до підвалу. В результаті атаки вибуху та займання буцімто не сталося. За попередньою інформацією, дрон був без вибухового пристрою.

Академія МВС в Нижньому Новгороді / Фото росЗМІ

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація, щодо влучання БпЛА у будівлю академії МВС в Нижньому Новгороді.

Нагадаємо, що напередні дрон влучив у багатоповерхівку в Казані. У ЦПД повідомили, що це є наслідком роботи російського РЕБ.