В Ровно мужчина вытирал ноги о флаг Украины: его отправили на принудительное лечение

В начале ноября посреди города Ровно мужчина вытер ноги об украинский флаг. Правоохранители установили, что он является невменяемым и не осознавал свои действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.

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Мужчину отправили на принудительное лечение после надругательства над флагом

Так, 6 ноября после обеда мужчина принес в центр Ровно флаг Украины, сознательно и умышленно бросил его на площади перед ТРЦ и начал вытирать о него ноги.

Правоохранителям свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтый флаг государственным флагом,

– говорят в прокуратуре.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими из-за своего психологического состояния. Врачи установили, что сейчас его психическое состояние не изменилось.

Мужчину, что вытирал ноги о флаг Украины, задержали / Ровенская областная прокуратура

Отмечается, что мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке. Поэтому прокуроры направили в суд ходатайство о принудительном лечении фигуранта.