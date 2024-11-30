Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.

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Чоловіка відправили на примусове лікування після наруги над прапором

Так, 6 листопада пообіді чоловік приніс у центр Рівного прапор України, свідомо і умисно кинув його на площі перед ТРЦ і почав витирати об нього ноги.

Правоохоронцям свої дії він пояснив тим, що не визнає синьо-жовтий стяг державним прапором,

– кажуть у прокуратурі.

Однак судово-психіатрична експертиза показала, що у момент злочину чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними через свій психологічний стан. Лікарі встановили, що наразі його психічний стан не змінився.

Чоловіка, що витирав ноги об прапор України, затримали / Рівненська обласна прокуратура

Зазначається, що чоловік потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Тому прокурори скерували до суду клопотання щодо примусового лікування фігуранта.