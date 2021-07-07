Мужчина, захвативший банк в России, обвинил во всем режиссера Федора Бондарчука, – СМИ

В российской Тюмени 7 июля мужчина захватил заложников в отделении "Сбербанка". Преступника задержали. Предварительно сообщали, что мужчина не в своем уме. Теперь он якобы заявил, что совершить преступление его якобы "попросил" известный режиссер.

Предварительно известно, что мужчина требовал деньги и угрожал взорвать отделение банка. При передаче средств его и задержала полиция.

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Мужчина рассказал, что совершить преступление его "попросил" Бондарчук

Известно, что банк захватил 32-летний Александр Гриченко. У мужчины не оказалось никакой взрывчатки. Он вроде бы признался, что состоит на учете в психбольнице.

А теперь будто заявил, что "захватить банк его попросил Федор Бондарчук".

По словам грабителя, режиссер якобы прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своем фильме,

– говорится в сообщении.

Также добавляют, что режиссер якобы поручил будущем "звездному актеру" зайти в офис банка и требовать денег. Это все, мол, уже и были съемки.

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