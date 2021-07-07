Мужчина, захвативший банк в России, обвинил во всем режиссера Федора Бондарчука, – СМИ

7 июля 2021 , 12:16
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Источник:

телеграм-канал LIFE SHOT

В российской Тюмени 7 июля мужчина захватил заложников в отделении "Сбербанка". Преступника задержали. Предварительно сообщали, что мужчина не в своем уме. Теперь он якобы заявил, что совершить преступление его якобы "попросил" известный режиссер.

Предварительно известно, что мужчина требовал деньги и угрожал взорвать отделение банка. При передаче средств его и задержала полиция.

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Мужчина рассказал, что совершить преступление его "попросил" Бондарчук
Известно, что банк захватил 32-летний Александр Гриченко. У мужчины не оказалось никакой взрывчатки. Он вроде бы признался, что состоит на учете в психбольнице.

А теперь будто заявил, что "захватить банк его попросил Федор Бондарчук".

По словам грабителя, режиссер якобы прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своем фильме,
– говорится в сообщении.

Также добавляют, что режиссер якобы поручил будущем "звездному актеру" зайти в офис банка и требовать денег. Это все, мол, уже и были съемки.

Интересы отделения банка в России: коротко

  • 7 июля неизвестный в Тюмени ворвался в отделение банка и захватил заложников.
  • Он требовал 15 миллионов рублей выкупа и угрожал взорвать банк.
  • Начальница отделения уговорила злоумышленника вывести всех посетителей банка. С ним остались только сотрудники банка.
  • По данным полиции, заложниками стали двое сотрудников банка. По данным СМИ, их было трое.
  • Известно, что преступника задержали. В телеграм-канале Life Shot сообщили, что мужчину поймали во время передаи наличных. Сотрудники Сбербанка зашли в офис и передали преступнику 15 миллионов наличными.
  • По другой версии, он сам сдался полиции. Из-за инцидента никто не пострадал.
Автор: Діана Квасневська