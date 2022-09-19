Выезд за границу мужчины, который сам воспитывает ребенка: какие документы нужны

В Украине с начала полномасштабного вторжения россии действует военное положение. Поэтому не все мужчины могут пересекать государственную границу. Но отдельные категории лиц все же могут это сделать.

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают одного или более детей младше 18 лет, имеют право выезжать за пределы Украины. В то же время, если мужчина второй раз женился, то он уже не считается лицом, которое самостоятельно воспитывает ребенка.

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Какие документы нужны для выезда за границу

В ГПСУ объяснили, что должно быть у отца-одиночки, если он решил выехать за пределы Украины. Он должен иметь один из следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Мужчин, которые делают вклад на ВСУ предлагают выпускать за границу

Нардепы предложили выпускать за границу мужчин под ежемесячный гарантийный взнос. Украинцы будут открывать в государственных банках счета на сумму 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан (13 тысяч гривен) и каждый месяц пополнять его на сумму, равную налогам с минимальной зарплаты – 2697 гривен.

Парламентарии также предлагают брать у мужчин письменное подтверждение добровольной уплаты средств на специальный счет ВСУ.

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У кого еще есть возможность выезжать за границу

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что выезжать за пределы Украины можно мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и работающих на судах, а также студентам (курсантам), которые должны пройти практическую подготовку на судне.

и работающих на судах, а также студентам (курсантам), которые должны пройти практическую подготовку на судне. Кроме того, право на выезд есть у мужчин-студентов, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, потому что были в Украине.

по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, потому что были в Украине. Первый вице-премьер – министр экономики сообщила, что с 1 сентября представители украинского бизнеса смогут выезжать за границу, но есть определенные условия.

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