Мужчину в Бердянске оштрафовали за то, что его Жигуль похож на полицейский: фото автомобиля
В Бердянске обнаружили ВАЗ-2106, заточенный под полицейский автомобиль. На владельца правоохранители составили протокол и оштрафовали.
Машину зафиксировали полицейские во время патрулирования города в среду 20 октября.
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Установили автомобиль ВАЗ-2106 с незаконным использованием наименования полиции,
– отметили правоохранители.
Владельца авто оштрафовали
Водителем указанного транспортного средства оказался местный 1999 года рождения.
"Молодой человек пояснил, что не знал о предусмотренной административной ответственности за использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции Украины", – добавили копы.Обратите внимание! В результате проверки правоохранители составили протокол и оштрафовали мужчину.
Мужчину оштрафовали за то, что его "Жигуль" похож на полицейский / фото Нацполиции