Во Львовщине пришла повестка мужчине без кистей и с протезами на ногах: что говорят в ТЦК

Во Львовской области повестка пришла мужчине, у которого нет конечностей. В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что в этом случае нет ничего скандального.

В бывшем военкомате объяснили, как людям поступать в подобных случаях. Ранее Анна Маляр объясняла, что в бывших военкоматах работают живые люди, которые тоже могут ошибиться.

Смотрите также Бахмут – это Украина: к какому бессмысленному фейку прибегли оккупанты из-за тотального уныния

Что известно о случае во Львовской области

Жителю Дрогобыча во Львовской области Руслану Кубаю в начале года пришла повестка. На этот раз мужчина рассказал, что у него не только нет кистей, но что он живет без конечностей ног. Движется с помощью протезов.

"Во-первых, я снят с военного учета. В Дрогобыче я даже не стоял на учете, потому что прописан в Новояворовске", – рассказал мужчина.

Он говорит, что его возмутила ситуация. Добавил, что бывший военкомат перед ним не извинился.

То, что у военкомата есть некомпетентность – это немного проблема нашего государства. Когда я приходил туда, то сразу сообщил, что инвалид первой группы, что у меня нет конечностей рук и ног. Приходил с документами, меня отправили на комиссию,

– рассказал Руслан Кубай.

Добавил, что Территориальному центру комплектования и социальной поддержки ему сообщили о временной отсрочке.

"А когда я выложил в фейсбук о том, что меня вызвали повесткой, мне изменили выводы комиссии", – рассказал житель Дрогобыча.

Что сказали в Территориальном центре

Чиновники Львовской области, курирующие вопросы отправки повесток, объяснили, что не видят в этой ситуации ничего скандального.

Этому гражданину было достаточно прийти в центр комплектования с соответствующими документами, свидетельствующими о его состоянии здоровья. Вместо этого этот гражданин обнародовал свое видение ситуации в соцсети,

– рассказали чиновники.

Документы, которые предоставил журналистам житель Дрогобыча / Фото Руслана Кубая

Маляр предупреждала, что делать в этих случаях

Буквально в канун 4 апреля Анна Маляр рассказала, что бывшие военкоматы сейчас выполняют стратегически важную для обороны государства задачу. Кроме того – там работают живые люди, и они могут ошибиться или даже совершить нарушение.

Стоит добавить, что в случае возникновения вопросов она призвала обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Их номера есть на сайте Минобороны.