У колишньому військкоматі пояснили, як людям діяти у подібних випадках. Раніше Ганна Маляр пояснювала, що у колишніх військкоматах працюють живі люди, які також можуть помилитись.

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Що відомо про випадок на Львівщині

Мешканцю Дрогобича, що у Львівській області, Руслану Кубаю на початку року прийшла повістка. Цього разу чоловік розповів, що у нього не тільки немає кистей, а й що він живе без кінцівок ніг. Рухається з допомогою протезів.

"По-перше, я знятий з військового обліку. У Дрогобичі я навіть не стояв на обліку, тому що прописаний в Новояворівську", – розповів чоловік.

Він каже, що його обурила ця ситуація. Додав, що колишній військкомат перед ним не перепросив.

Те, ще у військкомату є некомпетентність – це трошки проблема нашої держави. Коли я приходив туди, то одразу повідомив, що є інвалідом першої групи, що у мене немає кінцівок рук та ніг. Приходив з документами, мене відправили на комісію,

– розповів Руслан Кубай.

Додав, що Територіальному центрові комплектування та соціальної підтримки йому повідомили про тимчасове відстрочення.

"А коли я виклав у фейсбук про те, що мене викликали повісткою, то мені змінили висновки комісії", – розповів мешканець Дрогобича.

Що сказали у Територіальному центрі

Посадовці Львівської області, які курирують питання надсилання повісток, пояснили, що не бачать в цій ситуації нічого скандального.

Цьому громадянину було достатньо прийти до центру комплектування з відповідними документами, які свідчать про його стан здоров'я. Замість цього цей громадянин оприлюднив своє бачення ситуації в соцмережі,

– розповіли посадовці.

Документи, які надав журналістам мешканець Дрогобича / Фото Руслана Кубая

Маляр попереджала, що робити у таких випадках

Буквально напередодні 4 квітня Ганна Маляр розповіла, що колишні військкомати зараз виконують стратегічно важливу для оборони держави задачу. Окрім того – там працюють живі люди й вони можуть помилитись або навіть вчинити порушення.

Варто додати, що у випадку виникнення питань вона закликала звернутись до самих Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Їхні номери є на сайті Міноборони.