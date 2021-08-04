Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали

Правоохранители задержали мужчину, который утром 4 августа с гранатой пришел в здание Кабинета Министров. Он даже извинился за свои действия.

Спецоперация по задержанию мужчины завершилась успешно. Переговоры правоохранителей с нападавшим дали результат.

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Мужчину с гранатой задержали

В итоге мужчина, принесший в здание Кабинета Министров гранату, согласился сдаться. Он также извинился перед полицейскими. После этого злоумышленника задержали.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сети сообщил, что могла случиться настоящая беда, потому что граната была боевой.

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В Киеве мужчина с гранатой утром 4 августа вошел в здание правительства и угрожал его взорвать. Очевидцы рассказали, что он даже выдернул чеку. Мотивы его действий пока неизвестны.

Правоохранители сразу же начали специальную операцию. С нападавшим начали вести переговоры.

Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко рассказал, что нападавший – ветеран войны, служил снайпером.

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