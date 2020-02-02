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      Мужчину задержали под наркотиками: судья поверил, что тот опьянел от булочки с маком

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      Иллюстративное фото / brzoifino.hr

      Судьи постоянно отпускают обратно на дороги водителей, которые садились за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Чаще всего – из-за истечения срока привлечения к ответственности.

      Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть" рассказала Ирина Шиба – экспертка по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей в Фонде DEJURE.

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      И отметила, что судья из Винницы Юрий Ковбаса использовал чуть ли не самый абсурдный повод, чтобы оправдать водителя. Когда жителя Винницы задержали в состоянии наркотического опьянения он заявил, что днем съел булочку с маком. Медэксперт в зале суда эту фантастическую теорию поддержал, а судья поверил.

      Суддя Юрій Ковбаса
      Премию "НЕчесть недели" получил судья Юрий Ковбаса

      Экспертка подчеркнула, что Ковбасу не удивило то, что булочки с маком постоянно продают в школьных столовых и даже в детских садах. И он даже не усомнился в том, что от мака с булочек можно опьянеть.

      Местные активисты возмутились решению судьи и пришли к нему на другое заседание – поесть булочки с маком. Даже предложили судьи угоститься, но тот отказался. Отшутился, что еще надо за руль садиться, и что советует всем больше не есть булочки с маком,
      – добавила она.

      И добавила, что Юрий Ковбаса есть в списке судей Майдана, он принимал под стражу участников мирных собраний. Также судья не раз принимал решение на русском языке и, по меньшей мере раз решал дело, когда был на отдыхе за границей.

      Премию "НЕчесть недели" за чрезмерную доверчивость и некомпетентность получает судья Винницкого городского суда Юрий Ковбаса.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честь и НЕчесть" Ирины Шибы за 1 февраля 2020 года:

       

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Винница Наркотики Видеоблоги Судьи
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