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      Чоловіка затримали під наркотиками: суддя повірив, що той сп'янів від булочки з маком

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      Ілюстративне фото / brzoifino.hr

      Судді постійно відпускають назад на дороги водіїв, які сідали за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Найчастіше – через сплив строків притягнення до відповідальності.

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

      Цікаво! Найкращі судді у 2019 році: хто вразив принциповістю

      Й зазначила, що суддя з Вінниці Юрій Ковбаса використав чи не найабсурдніший привід, щоб виправдати водія. Коли жителя Вінниці затримали в стані наркотичного сп'яніння він заявив, що вдень з'їв булочку з маком. Медексперт в залі суду цю фантастичну теорію підтримав, а суддя повірив.

      Суддя Юрій Ковбаса
      Премію "НЕчесть тижня" отримав суддя Юрій Ковбаса

      Експертка наголосила, що Ковбасу не здивувало те, що булочки з маком постійно продають у шкільних столових та навіть в дитсадках. І він навіть не засумнівався в тому, що від маку з булочок можна сп'яніти.

      Місцеві активісти обурились рішенню судді та прийшли до нього на інше засідання – поїсти булочки з маком. Навіть запропонували судді пригоститись, але той відмовився. Віджартувався, що ще треба за кермо сідати, й що радить всім більше не їсти булочки з маком,
      – додала вона.

      Й додала, що Юрій Ковбаса є  у списку суддів Майдану, він брав під варту учасників мирних зібрань. Також суддя не раз ухвалював рішення російською мовою та, щонайменше раз вирішував справу, коли був на відпочинку закордоном.

      Премію "НЕчесть тижня" за надмірну довірливість та некомпетентність отримує суддя Вінницького міського суду Юрій Ковбаса.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" Ірини Шиби за 1 лютого 2020:

       

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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Вінниця Судді Відеоблоги Наркотики
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