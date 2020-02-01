Унікальний випадок: чому суддя виправдав чоловіка, який вирощував марихуану

Дослідження останніх років показують, що речовини, які містить марихуана, лікують десятки хвороб. Серед них – епілепсія, посттравматичний синдром, захворювання шлунково-кишкового тракту. Вживання медичних конопель також полегшує біль у хворих на рак.

Честь тижня

Тому канабіс в медичних цілях легалізували в 30 штатах Америки, а також в Канаді, Австралії, Польщі, Греції та Данії. А от в Україні за вживання чи носіння наркотичних речовини досі можна потрапити до в'язниці.

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За даними Державної судової адміністрації, в 2016 році понад 5000 осіб було засуджено за зберігання невеликої кількості наркотиків, і всього 720 – за збут.

Віталій Румянцев – один із тих, хто ледь не потрапив на сім років до в'язниці за вирощування кількох кущів марихуани. У чоловіка – інвалідність першої групи. Йому складно говорити і ходити. Уже кілька років Віталія мучить неймовірний біль у суглобах.



Суд виправдав Віталія Рум'янцева за вирощування канабісу в медичних цілях

Натрапивши в інтернеті на статтю про лікування марихуаною, він спробував покурити дикорослу коноплю з власної ділянки, і йому стало легше.

Зрозумівши, що куріння марихуани покращує не лише його фізичний стан, а й допомагає не впасти в депресію, Румянцев вирішив спробувати виростити сортові коноплі. Він купив вісім насінин і посадив у відрах на ділянці біля свого будинку.

Однак зібрати урожай не встиг – сусід повідомив в поліцію. Під час розгляду справи захист стверджував, що правоохоронці сфабрикували докази. Докинули Румянцеву дикорослу коноплю і 8 кущів, які він вирощував, перетворилися на 18.

Румянцев пішов на адміністративне правопорушення, щоб полегшити свої страждання, а натомість обвинувачується в злочині. Оскільки раніше він був судимий, про звільнення від відповідальності мова б і не йшла.

Судді в будь-якій схожій справі сприйняли б його як невиправного наркомана, і відправили б до в'язниці. Та суддя Вознесенського суду Миколаївської області Олександр Дробинський уважно дослідив докази та встановив, що вина чоловіка була недоведеною.



Премію "Честь тижня" отримав суддя Олександр Дробинський

Суддя визнав докази недопустимими, а факт вирощування саме 18 кущів – недоведеним. Тож повністю виправдав Віталія Румянцева. Це рішення стало можливим також завдяки роботі юристів Української гельсінської спілки з прав людини та уваги активістів.

Премію "Честь тижня" за неупереджене ставлення та об'єктивний розгляд справи отримує суддя Вознесенського суду Миколаївської області Олександр Дробинський.

НЕчесть тижня

В той час, як куріння марихуани для лікування не може завдати шкоди оточуючим, сідати за кермо під дією наркотиків небезпечно для інших. Тому очевидно, що такі дії мали б каратись серйозніше.

Однак судді постійно відпускають назад на дороги водіїв, які сідали за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Найчастіше – через сплив строків притягнення до відповідальності.

Але суддя з Вінниці Юрій Ковбаса використав чи не найабсурдніший привід, щоб виправдати водія. Коли жителя Вінниці затримали в стані наркотичного сп'яніння він заявив, що вдень з'їв булочку з маком.

Медексперт в залі суду цю фантастичну теорію підтримав, а суддя повірив. Ковбасу не здивувало те, що булочки з маком постійно продають у шкільних столових та навіть в дитсадках. І він навіть не засумнівався в тому, що від маку з булочок можна сп'яніти.



Премію "НЕчесть тижня" отримав суддя Юрій Ковбаса

Місцеві активісти обурились рішенню судді та прийшли до нього на інше засідання – поїсти булочки з маком. Навіть запропонували судді пригоститись, але той відмовився. Віджартувався, що ще треба за кермо сідати. І серйозно радить своїм знайомим більше не їсти булочки з маком.

Наші аналітики перевіряли, як суддя поводить себе на дорозі, і не знайшли порушень правил дорожнього руху. Зате знайшли його в списку суддів Майдану. Ковбаса брав під варту учасників мирних зібрань.

Також суддя не раз ухвалював рішення російською мовою та, щонайменше раз вирішував справу, коли був на відпочинку закордоном. Премію "НЕчесть тижня" за надмірну довірливість та некомпетентність отримує суддя Вінницького міського суду Юрій Ковбаса.

Ви можете по-різному ставитись до марихуани і інших наркотиків, підтримувати чи зневажати людей, які їх вживають. Але ми не можемо дозволяти кидати до в'язниці важкохворих, що намагаються полегшити свої страждання. Так само, як і залишати п'яних водіїв на дорогах.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.