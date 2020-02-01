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      Уникальный случай: почему судья оправдал мужчину, который выращивал марихуану

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      Исследования последних лет показывают, что вещества, содержащиеся в марихуане, лечат десятки болезней. Среди них – эпилепсия, посттравматический синдром, заболевания желудочно-кишечного тракта. Употребление медицинской конопли также облегчает боль у больных раком.

      Честь недели

      Поэтому каннабис в медицинских целях легализовали в 30 штатах Америки, а также в Канаде, Австралии, Польши, Греции и Дании. А вот в Украине за употребление или ношение наркотического вещества до сих пор можно попасть в тюрьму.

      Обратите внимание! Как судьи меняют законодательство в свою пользу: возмутительные факты

      По данным Государственной судебной администрации, в 2016 году более 5000 человек были осуждены за хранение небольшого количества наркотиков, и всего 720 – за сбыт.

      Виталий Румянцев – один из тех, кто едва не попал на семь лет в тюрьму за выращивание нескольких кустов марихуаны. У мужчины – инвалидность первой группы. Ему сложно говорить и ходить. Уже несколько лет Виталия мучает невероятная боль в суставах.

      Вирощування марихуани
      Суд оправдал Виталия Румянцева за выращивание каннабиса в медицинских целях

      Натолкнувшись в интернете на статью о лечении марихуаной, он попытался покурить дикорастущую коноплю с собственного участка, и ему стало легче.

      Поняв, что курение марихуаны улучшает не только его физическое состояние, но и помогает не впасть в депрессию, Румянцев решил попробовать вырастить сортовые конопли. Он купил восемь семян и посадил в ведрах на участке возле своего дома.

      Однако собрать урожай не успел – сосед сообщил в полицию. При рассмотрении дела защита утверждала, что правоохранители сфабриковали доказательства. Докинули Румянцеву дикорастущую коноплю, и 8 кустов, которые он выращивал, превратились в 18.

      Румянцев пошел на административное правонарушение, чтобы облегчить свои страдания, а взамен обвиняется в преступлении. Поскольку ранее он был судим, об освобождении от ответственности речь бы и не шла.

      Судьи в любом похожем деле восприняли бы его как неисправимого наркомана и отправили бы в тюрьму. Но судья Вознесенского суда Николаевской области Александр Дробинский внимательно исследовал доказательства и установил, что вина мужчины была недоказанной.

      Суддя Олександр Дробинський
      Премию "Честь недели" получил судья Александр Дробинский

      Судья признал доказательства недопустимыми, а факт выращивания именно 18 кустов – недоказанным. Поэтому полностью оправдал Виталия Румянцева. Это решение стало возможным также благодаря работе юристов Украинского Хельсинского союза по правам человека и внимания активистов.

      Премию "Честь недели" за непредвзятое отношение и объективное рассмотрение дела получает судья Вознесенского суда Николаевской области Александр Дробинский

      НЕчесть недели

      В то время, как курение марихуаны для лечения не может нанести вред окружающим, садиться за руль под действием наркотиков опасно для других. Поэтому очевидно, что такие действия должны наказываться серьезнее.

      Однако судьи постоянно отпускают обратно на дороги водителей, которые садились за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Чаще всего – из-за истечения срока привлечения к ответственности.

      Но судья из Винницы Юрий Ковбаса использовал чуть ли не самый абсурдный повод, чтобы оправдать водителя. Когда жителя Винницы задержали в состоянии наркотического опьянения он заявил, что днем ​​съел булочку с маком.

      Медэксперт в зале суда эту фантастическую теорию поддержал, а судья поверил. Ковбасу не удивило то, что булочки с маком постоянно продают в школьных столовых и даже в детских садах. И он даже не усомнился в том, что от мака из булочек можно опьянеть.

      Суддя Юрій Ковбаса
      Премию "НЕчесть недели" получил судья Юрий Ковбаса

      Местные активисты возмутились решению судьи и пришли к нему на другое заседание – поесть булочки с маком. Даже предложили судье угоститься, но тот отказался. Отшутился, что еще надо за руль садиться. И серьезно советует своим знакомым больше не есть булочки с маком.

      Наши аналитики проверяли, как судья ведет себя на дороге, и не нашли нарушений правил дорожного движения. Зато нашли его в списке судей Майдана. Ковбаса принимал под стражу участников мирных собраний.

      Также судья не раз принимал решение на русском языке и, по меньшей мере раз, решал дело, когда был на отдыхе за границей. Премию "НЕчесть недели" за чрезмерную доверчивость и некомпетентность получает судья Винницкого городского суда Юрий Колбаса.

      Вы можете по-разному относиться к марихуане и другим наркотикам, поддерживать или презирать людей, которые их употребляют. Но мы не можем позволять бросать в тюрьму тяжелобольных, пытающихся облегчить свои страдания. Так же, как и оставлять пьяных водителей на дорогах.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Наркотики Судьи Видеоблоги Аварии и ДТП
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