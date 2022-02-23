Мужчины на оккупированном Донбассе переодеваются в женщин, чтобы не попасть под "мобилизацию"

На оккупированных территориях Донбасса местных жителей вылавливают прямо на улицах и ведут в военкоматы. Поэтому мужчины там, чтобы избежать "мобилизации", даже переодеваются в женщин.

Все больше мужчин на оккупированных Россией территориях боятся вообще выходить из дома. Об этом в сети сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Мужчины на Донбассе пытаются избежать "мобилизации"

На оккупированных территориях украинского Донбасса мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтобы использовать их как пушечное мясо при возможных боевых действиях,

– написал Геращенко.

Он также рассказал, что мужчины, чтобы избежать "мобилизации" прибегают даже к креативным шагам – ходят по улице переодетые в женскую одежду. "Если Путин решит наступать на Донбассе, то вперед пошлет не россиян, а вот таких необученных украинцев, которые не желают воевать", – добавил советник министра.

В сети обнародовали видео, которое свидетельствует, что жители оккупированных территорий на самом деле "так сильно" хотят защищать свои псевдореспублики, что готовы на все, лишь бы не идти воевать.

Мужчины переодеваются в женщин, чтобы избежать "мобилизации": видео "ВО"

"Мобилизация" на оккупированном Донбассе: что известно

Главари боевиков Донбасса 19 февраля объявили о "всеобщей мобилизации населения".

После этого пророссийские боевики организовали специальные патрули, которые прямо посреди улицы забирают людей во вражескую армию. В свои ряды оккупанты берут всех: несовершеннолетних, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, людей пожилого возраста и даже несовершеннолетних.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что действия оккупантов нарушают международные законы о запрете привлекать детей к вооруженным конфликтам.

Текст публикации Антона Геращенко:

На оккупированных Россией территориях украинского Донбасса мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтобы их использовали как пушечное мясо в будущих возможных боевых действиях.

Все больше мужчин начали сидеть дома.

Некоторые ходят по улице, одетые в женские платья. Это не шутка и не преувеличение – это реальность!

Если Путин решит наступать на Донбасс, то он не будет русских отправлять вперед, вот таких необученных украинцев, которые не желают воевать.

Чтобы потом, с улыбкой, как вчера, заявить, что на Донбассе идет братоубийственная война.