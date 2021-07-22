Бешеный спрос: в Киеве в первый день вакцинации Moderna в МВЦ образовались большие очереди

В киевском МВЦ в первый день пятого этапа вакцинации населения от COVID-19 спрос на вакцину Moderna был очень большим. Киевлян, желающих получить препарат Spikevax было значительно больше, чем тех, кто пришел за китайским CoronaVac.

Об этом сообщил журналист телеканала "Киев", посетивший международный выставочный центр. По его словам, огромное количество киевлян пришло по предварительной записи, однако немало людей приехали в центр, чтобы отстоять "живую очередь".

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В целом количество желающих прививаться значительно увеличилось, как только в МВЦ стала доступной вакцина Moderna.

Очереди начали собираться еще до открытия



Количество людей, которые хотят получить прививку Moderna в Киеве, немалое / Скриншот из видео телеканала "Киев"

Как отметили сами киевляне, приехавшие получить дозу вакцины против COVID-19, очереди из желающих прививаться Moderna начали формировать еще до открытия МВЦ.

По состоянию на 13:00 в очереди находились те, кто записан на 12:00. Впрочем, медленно очередь двигалась.

Работники центра массовой прививки также отметили, что с появлением американского препарата спрос на CoronaVac значительно уменьшился.

В КГГА сообщили, что с 23 июля Moderna будет доступной для жителей Киева в возрасте от 18 лет во всех районных поликлиниках.

Начало вакцинации всех желающих в Украине стартовало 22 июля. Днем ранее министр здравоохранения отчитался об окончании четвертого этапа вакцинации.