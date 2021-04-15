В МВД предупредили, что дальнейшее вторжение России несет для нее катастрофические последствия
Советник министра МВД Зорян Шкиряк заявил, что эскалация ситуации на Донбассе Россией – шантаж всего цивилизованного мира. Если Россия будет продолжать обострение ситуации – это будет иметь для нее непоправимые последствия.
Источник:МВД Украины
Шкиряк отметил: от Путина можно ждать чего угодно. Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил в эфире одного из телеканалов.
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Последствия будут катастрофическими
Советник Авакова отметил: возможность полномасштабного вторжения России остается. И она появилась еще 7 лет назад, когда первые российские солдаты зашли в Украину. Впрочем, нынешняя эскалация серьезная, ведь от Путина можно ожидать чего угодно. Но, как говорит Шкиряк, это похоже на шантаж. Последствия же вторжения неизбежно наступят и будут катастрофическими.
Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится властелин Кремля,
– отметил Шкиряк.
В то же время советник министра сказал, что украинские воины готовы защищать Украину. "Я могу смело сказать гражданам Украины, что подразделения МВД и Вооруженные силы Украины готовы давать отпор. Бойцы подготовлены и мотивированы", – рассказал Шкиряк.
Войска России все ближе
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