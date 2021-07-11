Сейчас дело изучают по статье о доведении до самоубийства. Хотя не исключено, что расследование могут переквалифицировать.
Стоит прочитать Церковь, ненависть, Кремль: почему в Грузии опасно бороться за свободу
По заявлению МВД, которое распространили 11 июля, говорится о 115-й статье Уголовного кодекса Грузии. Также назначат судебно-медицинскую экспертизу.
Смерть журналиста расследуют по 3 статьям
"Во время освещения митинга против "Тбилиси прайд" журналист и оператор "Пирвели" Александре Лашкарава получил физические и словесные оскорбления в офисе организации "Сирцхвилиа" на улице Ингороква", – говорится в заявлении. Как отметили в министерстве, соответствующий факт расследуют по 3 статьям:
- о незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия;
- о преследовании человека из-за осуществления им профессиональной деятельности;
- об организации группового насилия и участии в нем.
В рамках дела пока задержали 4 человека. Несмотря на это, коллега погибшего оператора Миранда Багатурия сообщила, что на самом деле нападавших было примерно 20. Они били журналиста в течение 5 минут.
К теме В Грузии после смерти журналиста здание правительства облили красной краской: видео
Что известно о смерти Лексо Лашкарава
- После того, как оператора Лашкарава избили радикальные противники ЛГБТ, он умер в собственной квартире.
- Во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля на журналиста напали и избили. Всего известно о примерно 20 пострадавших.
- Сейчас причина смерти Лексо Лашкарава неизвестна, ее должна установить экспертиза.