Наразі справу вивчають за статтею щодо доведення до самогубства. Проти не виключено, що розслідування можуть перекваліфікувати.

Варто прочитати Церква, ненависть, Кремль: чому у Грузії небезпечно боротися за свободу

За заявою МВС, яку поширили 11 липня, мовиться про 115-у статтю Кримінального кодексу Грузії. Також призначать судово-медичну експертизу.

Смерть журналіста розслідують за 3 статтями

"Під час висвітлення мітингу проти "Тбілісі прайд" журналіст і оператор "Пірвелі" Александре Лашкарава зазнав фізичних і словесних образ в офісі організації "Сірцхвіліа" на вулиці Інгороква", – мовиться в заяві. Як наголосили в міністерстві, відповідний факт розслідують за 3 статтями:

про незаконне втручання у професійну діяльність журналіста з погрозою насильства;

про переслідування людини через здійснення нею професійної діяльності;

про організацію групового насильства і участь в ньому.

У межах справи наразі затримали 4 особи. Попри це, колега загиблого оператора Міранда Багатурия повідомила, що насправді нападників було приблизно 20. Вони били журналіста упродовж 5 хвилин.

До теми У Грузії після смерті журналіста будівлю уряду облили червоною фарбою: відео

Що відомо про смерть Лексо Лашкарава