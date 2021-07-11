Наразі справу вивчають за статтею щодо доведення до самогубства. Проти не виключено, що розслідування можуть перекваліфікувати.
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За заявою МВС, яку поширили 11 липня, мовиться про 115-у статтю Кримінального кодексу Грузії. Також призначать судово-медичну експертизу.
Смерть журналіста розслідують за 3 статтями
"Під час висвітлення мітингу проти "Тбілісі прайд" журналіст і оператор "Пірвелі" Александре Лашкарава зазнав фізичних і словесних образ в офісі організації "Сірцхвіліа" на вулиці Інгороква", – мовиться в заяві. Як наголосили в міністерстві, відповідний факт розслідують за 3 статтями:
- про незаконне втручання у професійну діяльність журналіста з погрозою насильства;
- про переслідування людини через здійснення нею професійної діяльності;
- про організацію групового насильства і участь в ньому.
У межах справи наразі затримали 4 особи. Попри це, колега загиблого оператора Міранда Багатурия повідомила, що насправді нападників було приблизно 20. Вони били журналіста упродовж 5 хвилин.
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Що відомо про смерть Лексо Лашкарава
- Після того, як оператора Лашкарава побили радикальні противники ЛГБТ, він помер у власній квартирі.
- Під час висвітлення заворушень у Тбілісі 5 липня на журналіста напали і побили. Загалом відомо про приблизно 20 постраждалих.
- Наразі причина смерті Лексо Лашкарава невідома, її повинна встановити експертиза.