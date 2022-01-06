МВД Казахстана заявило о начале зачистки Алматы от протестующих
Источник:телеграм-канал "Vласть о главном"
Представители казахстанского министерства внутренних дел 6 января выдвинулись для зачистки улиц Карасай Батыра и Масанчи. В ведомстве отметили, что в городе продолжаются задержания и возврат контроля над административными зданиями.
Такую информацию подтвердили местные журналисты в МВД Казахстана.
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Там даже не стали отрицать факт применения оружия.
Оружие используют? Конечно, против этих. Я не могу сказать, это во время чрезвычайного происшествия позволено. Они прикрываются детьми, женщинами, мы предупреждаем не выходить. Это усложняет нашу работу,
– сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в МВД заявили, что "среди террористов и задержанных нет данных о погибших". Они передали, что почти 1000 пострадавших обратились в больницу, из них:
- 378 человек госпитализировали,
- 62 человека находятся в реанимации.
Добавим, что со стороны правоохранителей также есть пострадавшие. По последним данным, только в Алматы погибли 13 полицейских, еще более 350 получили ранения.Обратите внимание! Протесты в Казахстане начались 3 января. Тогда люди вышли на улицы из-за увеличения цены на газ. Однако даже после выполнения требований протестующих протесты не остановились.
Последние новости из Казахстана
- 6 января в крупнейшем городе Казахстана Алматы начались массовые зачистки. По состоянию на утро официально известно о более тысячи пострадавших.
- Россия отправила в охваченный протестами Казахстан подразделения воздушно-десантных войск как миротворцев. Первый самолет уже прибыл в страну.
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