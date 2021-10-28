В МВД опровергли стереотип о том, что мужчины водят авто лучше женщин

В МВД Украины опубликовали видео, целью которого является опровержение популярного стереотипа о том, что мужчины за рулем является более умелыми, чем женщины. Таким образом правоохранители поздравляют всех с Днем водителя.

К празднику, который приходится на 31 октября, в МВД планируют опубликовать 3 таких ролика с ответами на самые распространенные сексистские комментарии. Героиней первого видео стала дизайнер Елена Иванова.

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Одна машина для женщины

Темой первого ролика стал ответ на стереотипный комментарий о том, что для женщин есть только одна машина – стиральная. Поэтому главная героиня видео – Елена Иванова, которая также является профессиональной гонщицей, – дрифтовала вокруг стиральных машин.

Свой замысел Министерство объясняет стремлением преодолеть сексизм. Кроме того, в МВД убеждены, что именно патрульные полицейские знают, кто водит лучше, а кто хуже.

"Для женщин есть только одна машина, и она — стиральная". Это настоящий комментарий из соцсетей. Вы и сами, должно быть, видели похожие. Мол, женщины водят хуже мужчин. Но кому, как не патрульной полиции, знать, что это неправда,

– заявили в МВД.

Что из этого вышло – вы можете увидеть сами.

МВД опровергает стереотипы о женщинах за рулем: впечатляющее видео