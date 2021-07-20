С видеофиксацией процесса: МВД планирует вернуть обязательный техосмотр автомобилей
Источник:МВД
Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического осмотра автомобилей. В нем предлагается вернуть отмененный в 2011 техосмотр, но есть и нововведения.
Теперь обязательный техосмотр предлагают проводить с видеофиксацией процесса. Это должно обеспечить прозрачность осмотра.
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Что известно о возвращении обязательного техосмотра
В объяснительной записке говорится, что обязательный технический контроль транспортных средств будут осуществлять субъекты ОТК.
Водитель транспортного средства, прошедшего контроль и признаного исправным, получит протокол проверки.
Также проект акта конкретизирует понятие "транспортное средство, используемое с целью получения прибыли" во избежание двусмысленности и неоднозначности в трактовке.
Замечания и предложения от физических и юридических лиц по проекту постановления принимаются в течение месяца с даты обнародования в письменном виде на почтовый адрес: ул. Лукьяновская, 62, г.. Киев, 04071; или на электронный адрес: info@hsс.gov.ua
Техосмотр в Украине: что известно
- Обязательный технический осмотр в Украине отменили в 2011 году.
- Эту процедуру в обществе связывали с коррупцией в правоохранительных органах.
- Стоит отметить, что часть коммерческого транспорта регулярно проходит техосмотр. Автобусы и микроавтобусы, а также транспортные средства, перевозящие опасные грузы проходят осмотр каждые полгода. Грузовики – ежегодно. Такси – каждые два года.
- В январе 2021 года тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал введение обязательного техосмотра. Это одно из требований ЕС.