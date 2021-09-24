В МВД показали новые фото обстрелянного авто Шефира и позицию киллера

Первый заместитель главы МВД Сергей Енин в эфире "Свободы слова Савика Шустера" продемонстрировал кадры с места, откуда злоумышленник мог стрелять в авто Сергея Шефира. Кроме того, он также продемонстрировал фотографии автомобиля после покушения.

По словам Сергея Енина, в автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира выпустили 20 пуль, из которых 15 попали.

Интересно Преступник был профессионалом и не один, – в МВД уже знают основные приметы стрелка

Авто пытались остановить

Замглавы МВД сообщил, что автомобиль Шефира пытались остановить. Однако для того, чтобы это сделать, нужно было убить водителя. Ранившие его пули прошли через обшивку двери насквозь.

Автомобиль Шефира после обстрела / Скриншот с видео

Также Енин продемонстрировал кадры места засады, откуда киллер стрелял.



Засада преступника, стрелявшего в авто Шефира / Скриншот с видео

Обстрел авто Шефира: главное