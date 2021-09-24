В МВД показали новые фото обстрелянного авто Шефира и позицию киллера
Источник:"Свободы слова Савика Шустера"
Первый заместитель главы МВД Сергей Енин в эфире "Свободы слова Савика Шустера" продемонстрировал кадры с места, откуда злоумышленник мог стрелять в авто Сергея Шефира. Кроме того, он также продемонстрировал фотографии автомобиля после покушения.
По словам Сергея Енина, в автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира выпустили 20 пуль, из которых 15 попали.
Интересно Преступник был профессионалом и не один, – в МВД уже знают основные приметы стрелка
Авто пытались остановить
Замглавы МВД сообщил, что автомобиль Шефира пытались остановить. Однако для того, чтобы это сделать, нужно было убить водителя. Ранившие его пули прошли через обшивку двери насквозь.
Автомобиль Шефира после обстрела / Скриншот с видео
Также Енин продемонстрировал кадры места засады, откуда киллер стрелял.
Засада преступника, стрелявшего в авто Шефира / Скриншот с видео
Обстрел авто Шефира: главное
- Утром 23 сентября 2021 года между селами Круглик и Ходосовка неизвестные обстреляли авто первого помощника и друга президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Сам Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель. Мужчину прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
- Полиция рассматривает две версии мотива преступления – давление на власть или дестабилизация в государстве.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что инцидент является давлением на него и реакцией на изменения в государстве.