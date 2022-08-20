Никакого наступления на Киев, но у врага есть ракеты, – МВД об угрозах на День Независимости

В Министерстве внутренних дел рассказали, что наступления россиян не ждут. Вместо этого оккупанты могут обстреливать украинские города.

Соответствующую информацию Евгений Енин рассказал 19 августа в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, никакого штурма не будет.

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россия в День Независимости может обстреливать Украину

Заместитель министра внутренних дел вспомнил, что владимир путин "любит символизм". Поэтому Украина ждет "особых сюрпризов" для украинцев.

Могу сразу сказать, и это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления россиян в этот день не ожидается. В то же время на вооружении у россиян есть и ракеты, и авиабомбы, и другие "сюрпризы", приготовленные преимущественно для мирного населения Украины,

– сообщил Евгений Енин.

Он также призвал украинцев 24 августа:

прислушаться к советам, которые дали в МВД и военной администрации;

соблюдать требования комендантского часа;

реагировать должным образом на сигналы воздушной или ракетной тревоги.

Кратко о планах россии на 24 августа

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что не стоит пренебрегать сиренами не только 24 августа.

Советник Ермака заявил, что не любит пугать людей или говорить, что все будет хорошо: "Оккупанты обстреливают наши города и будут обстреливать 23 и 24 августа, как и в любой другой день".

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что российские захватчики сейчас несколько притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа.

Комментируя вопросы вероятных провокаций, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты регулярно предпринимают подобные действия, однако Украина действует на опережение.

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