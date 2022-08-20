Никакого наступления на Киев, но у врага есть ракеты, – МВД об угрозах на День Независимости
В Министерстве внутренних дел рассказали, что наступления россиян не ждут. Вместо этого оккупанты могут обстреливать украинские города.
Соответствующую информацию Евгений Енин рассказал 19 августа в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, никакого штурма не будет.
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россия в День Независимости может обстреливать Украину
Заместитель министра внутренних дел вспомнил, что владимир путин "любит символизм". Поэтому Украина ждет "особых сюрпризов" для украинцев.
Могу сразу сказать, и это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления россиян в этот день не ожидается. В то же время на вооружении у россиян есть и ракеты, и авиабомбы, и другие "сюрпризы", приготовленные преимущественно для мирного населения Украины,
– сообщил Евгений Енин.
Он также призвал украинцев 24 августа:
- прислушаться к советам, которые дали в МВД и военной администрации;
- соблюдать требования комендантского часа;
- реагировать должным образом на сигналы воздушной или ракетной тревоги.
Кратко о планах россии на 24 августа
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что не стоит пренебрегать сиренами не только 24 августа.
- Советник Ермака заявил, что не любит пугать людей или говорить, что все будет хорошо: "Оккупанты обстреливают наши города и будут обстреливать 23 и 24 августа, как и в любой другой день".
- Военный эксперт Олег Жданов сказал, что российские захватчики сейчас несколько притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа.
- Комментируя вопросы вероятных провокаций, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты регулярно предпринимают подобные действия, однако Украина действует на опережение.
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