В МВД рассказали, где ночью продолжались интенсивные обстрелы

7 марта 2022 , 07:34
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Российские военные продолжают вести в Украине подлую войну. Ведь они больше воюют не с армией, а с мирным населением.

Населённые пункты, где ночью на 7 марта продолжались интенсивные обстрелы, назвал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Важно По Николаеву враг ударил из реактивных систем залпового огня

Где бил враг

  • В Сумской области оккупанты ударили по нескольким селам, в частности, по Боромле;
  • обстреляли село Тузла под городом Белгород-Днестровский в Одесской области;
  • в Харькове пострадал частный сектор;
  • под Киевом продолжаются бои, в пригороде слышно канонаду.

Однако есть и хорошие новости – украинские защитники отбили город Чугуев, что в Харьковской области.

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Автор: Софія Мінджоса