В МВД рассказали, где ночью продолжались интенсивные обстрелы
7 марта 2022 , 07:34Читати новину українською
Российские военные продолжают вести в Украине подлую войну. Ведь они больше воюют не с армией, а с мирным населением.
Населённые пункты, где ночью на 7 марта продолжались интенсивные обстрелы, назвал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Важно По Николаеву враг ударил из реактивных систем залпового огня
Где бил враг
- В Сумской области оккупанты ударили по нескольким селам, в частности, по Боромле;
- обстреляли село Тузла под городом Белгород-Днестровский в Одесской области;
- в Харькове пострадал частный сектор;
- под Киевом продолжаются бои, в пригороде слышно канонаду.
Однако есть и хорошие новости – украинские защитники отбили город Чугуев, что в Харьковской области.
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