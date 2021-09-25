В МВД рассказали об оружии, из которого стреляли в авто Шефира

Правоохранители четко понимают, каким типом оружия обстреливали авто первого помощника президента Сергея Шефира. Говорится о достаточно редких патронах. Кроме того, киллеры могли использовать глушитель.

По словам заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, последнее подтверждают их эксперты. Также они понимают и тип патрона.

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Каким оружием обстреляли автомобиль Шефира

Енин рассказал, что это довольно редкие патроны, изготовленные в Венгрии в 1989 году. Их создали на базе советского патрона калибра 7,62. И эта пуля имеет мягкий сердечник.

Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применяли. Мы понимаем, и наши эксперты подтверждают, применение глушителя. Мы так же понимаем тип патрона,

– отметил он.

Енин добавил, что правоохранители принимают все возможные меры, чтобы выяснить, как эти патроны попали на территорию Украины.

"Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможно попадание таких патронов в те или иные магазины, использования их во время других правонарушений", – отметил заместитель главы МВД.

Покушение на Сергея Шефира: главное

Произошло нападение примерно в 10 утра 22 сентября на трассе между селами Круглик и Ходосовка Киевской области.

Это трасса, пролегающая возле леса, по которой Шефир ехал на работу. Камер наблюдения или близлежащих домов на ней нет.

Правоохранители насчитали 15 входных и 3 выходных отверстия. То есть, в целом в авто попало 18 пуль.

От выстрелов пострадал водитель Шефира. Сам помощник Зеленского травм не получил.

Нападавшие с места обстрела успели скрыться. Сейчас их ищут: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

В Офисе Президента считают, что покушение имело целью запугать власть.