В МВД рассказали об оружии, из которого стреляли в авто Шефира
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Правоохранители четко понимают, каким типом оружия обстреливали авто первого помощника президента Сергея Шефира. Говорится о достаточно редких патронах. Кроме того, киллеры могли использовать глушитель.
По словам заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, последнее подтверждают их эксперты. Также они понимают и тип патрона.
К теме Преступник был профессионалом и не один, – в МВД уже знают основные приметы стрелка
Каким оружием обстреляли автомобиль Шефира
Енин рассказал, что это довольно редкие патроны, изготовленные в Венгрии в 1989 году. Их создали на базе советского патрона калибра 7,62. И эта пуля имеет мягкий сердечник.
Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применяли. Мы понимаем, и наши эксперты подтверждают, применение глушителя. Мы так же понимаем тип патрона,
– отметил он.
Енин добавил, что правоохранители принимают все возможные меры, чтобы выяснить, как эти патроны попали на территорию Украины.
"Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможно попадание таких патронов в те или иные магазины, использования их во время других правонарушений", – отметил заместитель главы МВД.Обратите внимание! Ранее журналист Юрий Бутусов рассказывал, что пули завезли из Венгрии и продавали в одном из магазинов Львова как спортивные.
Покушение на Сергея Шефира: главное
- Произошло нападение примерно в 10 утра 22 сентября на трассе между селами Круглик и Ходосовка Киевской области.
- Это трасса, пролегающая возле леса, по которой Шефир ехал на работу. Камер наблюдения или близлежащих домов на ней нет.
- Правоохранители насчитали 15 входных и 3 выходных отверстия. То есть, в целом в авто попало 18 пуль.
- От выстрелов пострадал водитель Шефира. Сам помощник Зеленского травм не получил.
- Нападавшие с места обстрела успели скрыться. Сейчас их ищут: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
- В Офисе Президента считают, что покушение имело целью запугать власть.