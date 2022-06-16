В МВД рассказали, как предотвратили теракт против руководства страны и когда это было

В МВД ранее сообщили, что правоохранителям удалось предотвратить совершение теракта против руководителей Украины в марте 2022 года. Враг хотел использовать заранее подготовленные диверсанты.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что диверсионно-разведывательная деятельность стала распространенной во время войны.

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Враг упрекает диверсантов заранее, – Енин

Это одна из составляющих войны. Враг хочет использовать заранее подготовленных, заброшенных диверсантов. Речь идет о гражданах, как России, так и их приспешниках из числа граждан Украины,

– объяснил Енин.

Замглавы МВД рассказал, что совместными усилиями подразделений Нацполиции и СБУ было обезврежено около 90 диверсионных групп. Итого это больше, чем 820 человек.

Диверсанты имели разные задачи

Диверсанты имели разные задачи, отличались они и составом и уровнем подготовки. Некоторые ВРГ насчитывали до 20 человек.

Они преследовали цель убийства военно-политического руководства нашего государства, совершение террористических актов на территории объектов критической инфраструктуры. В том числе говорится и о правительственном квартале,

– отметил заместитель министра.

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Теракта против руководства страны удалось предотвратить в марте 2022 года. Однако больше деталей в МВД сообщить затрудняются. Обещают обнародовать все подробности уже после победы.

Россия продолжает совершать диверсии на территории Украины: последние новости

В МВД ранее рассказали , что российские диверсанты действуют по всей территории Украины. Особенно большое количество – в прифронтовых зонах.

Так на Одесщине в результате контрдиверсионных мер обнаружили поклонника "русского мира". Муж сдавал врагам позиции ВСУ. За это он проведет 8 лет за решеткой.

В конце мая в Николаеве задержали сразу 4 агента , работавших на Россию. Инициатором создания этой группировки стал житель Херсона.

Работу еще одной диверсионно-разведывательной группы в Николаеве курировал русский генерал. Агентная группа насчитывала 5 человек.

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Одной из задач, поставленных перед диверсантами, было совершение покушения, в частности, на президента.