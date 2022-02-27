МВФ готов предоставить Украине около 1,4 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) готов предоставить около 1,4 миллиарда долларов по инструменту быстрого финансирования Rapid Financing Instrument (RFI).

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время заседаний парламентского комитета по вопросам финансов.

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Но он отметил, что пока это только предварительная договоренность – окончательное решение должно быть принято Советом директоров Фонда.

Цифра для нас около 1 миллиарда SDR, около 1,4 миллиарда долларов,

– заявил Шевченко.

Украина запросила экстренное финансирование Международного валютного фонда еще 25 февраля.

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