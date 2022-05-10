Мы будем поставлять Украине современное оружие и учить ее бойцов, – глава МИД Германии
Весь цивилизованный мир стал в защиту Украины в нашей борьбе с Россией. Присоединилась к снабжению оружия и Германия, о чем раньше не говорилось.
Глава МИД Германии Анналена Бербок, находясь с визитом в Украине, заявила, что ее государство стоит на одной стороне с нами. Министр посетила освобожденную от оккупации Бучу в Киевской области, сообщает 24 канал.
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Германия поможет в расследовании и разминировании
Во время визита в Бучу в Киевской области Анналена Бербок поговорила с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. По словам немецкого министра, ей стало ясно насколько важно международное расследование преступлений россиян.
Германия предоставит своих специалистов и помощь. Эти картины убитых женщин и мужчин ужасны в немецких газетах. Но совсем другие ощущения быть на месте и видеть, где наконец-то похоронены эти люди, после того как они много дней лежали прямо на улице,
– сказала Бербок.
Именно поэтому Германия не только поддерживает работу международного трибунала. Бербок с Венедиктовой обсудили еще и улучшение координации международной помощи в этом направлении.
"Необходимо оказать судебно-медицинскую помощь со стороны Германии. Мы как раз будем помогать расследовать сексуальные преступления. Мой визит и разговор с генпрокурором подтвердили, что говорится не только о помощи в сборе данных и показаний на местах в Буче. Надо, чтобы были показания тех людей, которые должны были бежать и как они пережили ужасные моменты перед бегством", – говорит немецкая министерша.
Анналена Бербок также посетила и уничтоженный россиянами Ирпень. Она подчеркнула: важно, чтобы люди смогли вернуться в город.
Надо, чтобы город был восстановлен, разминирован. Мы будем также помогать в этом разминировании, говорится и о разминировании в разных городах и селах.
– сказала она.
Снабжение оружия для Украины
Бербок заявила, что Украина не должна оставаться одна в своей борьбе. Именно поэтому Германия будет снабжать нас современным оружием.
Наша цель – это снабжение оружием и снабжение его именно в этот момент, когда происходит брутальная война, нападение на Украину. Оно означает, что не будут повторяться столь страшные преступления, которые я сегодня увидела. Такие поставки также будут способствовать тому, чтобы такие преступления никогда не повторялись нигде больше, чтобы нигде не могла погибнуть молодая женщина со своим трехмесячным ребенком.
– подчеркнул немецкий министр.
Она также обратила внимание на то, что располагает данными о количестве убитых в Украине детей с 24 февраля. Таких более 200, но информация неточна.
"Если полистать эти сведения как мать или отец, то у этого человека просто разорвется сердце. Это вызывает ответственность и мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане", – сказала Бербок.
Обучение украинских военных
По словам немецкого министра к тому, что нас уже снабдили, через несколько дней начнут еще и готовить украинских солдат. Их будут учить пользоваться передвижными гаубицами.
"Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получила самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений. Мы будем поддерживать европейскую Украину и в финансовом плане, экономическом, технологическом, политическом и так же в вопросе энергетики на длительное время", – заверила Бербок.
Как Германия поддерживает Украину
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна будет поставлять нашему государству оружие. Ведь действия Путина не оставляют иного выбора. Также Германия будет поддерживать Украину всеми возможными способами.
- Также страны ЕС согласовывают эмбарго на российские энергоносители. Ограничения должны быть введены вместе с 6 пакетом санкций Европейского Союза против России. Германия подобный шаг поддержала.
- Кроме того, Германия заверила, что не будет платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Именно такое требование выдвигала Россия по прихоти Путина.
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