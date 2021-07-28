Мы были близки, – Епифаний рассказал об отношениях с Филаретом

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что был близок с патриархом УПЦ КП Филаретом. Однако теперь они находятся в противостоянии, потому что Филарет пытается вернуть статус Киевского патриархата.

Филарет доверял Епифанию. За 5 лет до Томоса даже назначил его патриаршим наместником. Эта должность означает, что в случае смерти Филарета именно Епифаний руководил бы УПЦ КП до избрания нового патриарха.

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Епифаний был фигурой компромисса – эксперт

Так, Епифания называли второй рукой Филарета.

"Конечно, мы были близки", – подтвердил Епифаний.

Однако религиовед, гостевой преподаватель Украинского католического университета Александр Солдатов считает, что на самом деле Епифаний в роли наместника был для Филарета фигурой компромисса. Патриарх якобы смотрел на Епифания как на человека, который сможет "беречь престол", если Филарету придется постепенно отходить от дел.

Почти как когда-то Медведев при Путине. Но, как мы видим, Епифаний оказался вовсе не Медведевым,

– пояснил эксперт.

Что известно о конфликте