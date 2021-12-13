Мы были как на ладони, – военный рассказал шокирующие факты о боях за Дебальцево

Наступление боевиков на севере Донбасса было новым испытанием для украинских военных. Теперь они уверены – после боев за Дебальцево Россия 10 раз подумает, прежде чем идти в наступление.

Во время боев, к сожалению, 11 украинских военных погибли. Александр Ламбурский – военный 30-й отдельной механизированной бригады – был ранен. Он рассказал, как все происходило на самом деле, для проекта "Vоїн – це я" от Военного телевидения Украины.

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Что пошло не так

Нам дали информацию, что населенный пункт уже наш. Почему-то так случилось. Не знаю, по каким причинам и откуда эта информация пришла. Сказали, что туда уже вошел батальон "Донбасс", населенный пункт уже контролируется.

Наша задача вроде бы была простой – зайти, 200 метров пройти, поддержать наших ребят, закрепиться и держаться до следующего приказа.

Мы по дороге через село идем. Стоят ребята какие-то с желтыми повязками, машут нам желто-голубыми флажками. Мы без "заднего" мнения идем, ищем, где же наш батальон "Донбасс".

Потом уже по дороге видим, 2 ребят наших из батальона "Донбасс" лежат. Подходим дальше – стоит 2 Урала и такой чисто афганский вариант.

Подбитые 2 Урала, наша "беха" заходит туда, клинится и нам подбивают задний транспорт. Когда первая "беха" заклинилась, повязочки у мальчиков сорвались, мы видим белые марлевые повязки и начинается бой.

Ламбурский: "Нам сказали, что населенный пункт уже наш" / Скриншот с видео

Первая "беха" закрылась Уралом, ее подбить не смогли. У нас там был наводник опытный Лева. Заднюю подбили, она смогла откатиться, уйти. Среднюю – такая же ситуация, но дали приказ, чтобы она откатилась. Она была повреждена и в бой не могла вступить.

Осталась пехота – нас 13 человек – и одна "беха".

Благодарен Леве и механику Ване. Последний, к сожалению, получил страх. Это было первое его сражение, во время него всегда белая пелена перед глазами, ничего не видишь. Однако молодец, он удержал свой страх.

Мы были как на ладони

Лева и Ваня прикрыли нас и дали первый этот момент – залечь, укрыться за дорогой, закрыться. То есть с одной стороны дороги мы сидим, а с другой – "сепары".

И они уже заняли лучшие позиции, сидели на крышах, а мы – как на ладони. Поднять голову не могли.

Пулемет в подарок

Мы стреляли над головой, чтобы хоть как-то подавить огонь противника. Чуть-чуть не получалось и в этой ситуации я увидел, что под Уралами лежит пулемет, кто-то забыл.

Думаю, ничего себе, подарочек такой, нужно воспользоваться. До него около 20 метров было. Я брату кричу: "Прикрой", а сам пополз.

Я ползу к этому пулемету и думаю: "Чтобы там были пули, чтобы был заряжен". Ползу, не зная, что там.

Доползаю, короб полон. Здесь я уже увидел еще троих погибших батальона "Донбасс". Трое парней лежали под передним колесом этого Урала.

Я крикнул: "Пацаны, что там? Кто жив?". Крайнего дернул. Начали стрелять, смотрю, не дотянусь. Однако на слова они уже не отзывались.

Потом мы уже узнали, что это пулемет батальона "Донбасс". Ребят накрыли, пулеметчик был ранен.

Чего не стрелял? Переклинило пулю, переклинил патрон. Я патрон перезарядил и заработало.

Бои за Дебальцево продолжались зимой 2015 года / Фото Getty Images

Затяжное сражение

Начал снимать с крыши засевших там снайперов огневые точки. Ребята уже перегруппировались и начался бой. Длинный, затяжной. Четыре часа боя.

Мы начали перекликаться. Говорю: "Дождик", мы уже залежались, нужно принять решение. Последний выстрел – это был как крик души сепаратистов.

Затем мы узнали, что фактически уничтожили их подразделение. Спецподразделение, которое туда вошло. Они еще фильм сняли о своем "херое". Сказали, что вошел украинский спецназ и уничтожил их группу.

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Брат спас жизнь

Брат, кстати, перед сражением отказался ложиться в госпиталь, у него было воспаление легких. Благодарен ему, что он, жертвуя своим здоровьем, спас мою жизнь, прикрывая спину. Прикрыл, когда я к пулемету лез.

Ламбурский: "Брат спас мою жизнь" / Скриншот с видео

Он предупреждал меня, когда бросали гранаты. Ему больше было видно, я не видел и немного уже был "глушен". Первый разрыв немного оглушил.

Он уже кричал, как-то жестами, мы переглядывались. Я уже видел, что что-то летит. Я уже скатывался в канавку, пережидал взрыв, снова возвращался, но, к сожалению, одну мы упустили. И я был ранен.

Когда меня уже забросали гранатами, я был ранен в ногу, у меня одна была мысль: "Если я сейчас не поднимусь, то брат останется со мной". Я первым делом, что сделал, подготовил для себя гранату. В плен сдаваться я не собирался, ну и чтоб брат мой не оставался.

Погибшие собратья сделали подарок

Они из РПГ стрельнули по мне, попали в переднее колесо Урала, где лежали наши ребята. Загорелась крышка, загорелись ребята. Говорят герои не умирают, это о наших ребятах из "Донбасса".

Они начали гореть, начались взрывы. Спасибо этим ребятам до сих пор, хоть они и были мертвы, но сделали нам подарок – это был такой дымовой занавес. Это нам позволило отойти.

"Дождь" в то время принял решение не идти, не двигаться вперед к ним, а двигаться в сторону "сепаров". В сторону Дебальцево.

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При выходе из батальона "Донбасс" на псевдо "Партизан" он был ранен. Нам нужно было огневое прикрытие. Он принял решение остаться и прикрыть наш уход. Говорит: "Забирайте и моих ребят, потому что тоже были ранены".

Мы хотели снова зайти, но пошли танки русские. Мы уже увидели танки, поняли, что вернуться мы не сможем, хотя еще слышали работу автомата, "Партизан" бился до последнего.

О том, как украинские военные вышли из Дебальцево – смотрите в программе.