Мы давно лелеяли эту идею, – стронгмен рассказал об установлении рекорда с "Мрией"

Сильнейшие стронгмены Украины установили рекорд по перетягиванию крупнейшего самолета Ан-225 "Мрия". Участие в событии приняли 8 богатырей.

Еще несколько дней назад этот крупнейший авиатранспорт пролетал над столицей во время парада Дня Независимости. А сейчас спортсмены протащили его в поселке Гостомель Киевской области.

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Всего самолет весит 280 тонн, но он был не пуст. Поэтому на каждого атлета приходилось по 21 тонне. Богатыри протянули "Мрию" 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту 13 секунд.

Как возник замысел рекорда

По словам богатыря, чемпиона мира Сергея Конюшка, замысел установить такой рекорд возник давно. Ведь Ан-225 "Мрия" – это один из символов современной Украины. Так же как и символом нашего государства являются стронгмены, которые много раз побеждали на международных аренах.

Поэтому очень логичное сочетание этих символов именно на 30 годовщину Независимости. Мы давно лелеяли эту идею. И собственно в этом (2021 – 24 канал) году мы ее реализовали,

– поделился Конюшок.

Отметим, что в установлении рекорда принимали участие такие богатыри: Сергей Конюшок, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Владимир Рекша, Денис Бережник и Виталий Герасимов.

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Как спортсмены готовились к рекорду

Конюшок рассказал, учитывая то, что восьмерка богатырей – это очень сильные и опытные спортсмены, они все знакомы с тягой в упряжке за собой.

"Но можно сказать, что 23 июля мы в Кривом Роге тянули карьерный самосвал Caterpillar с весом 292 тонны. Собственно шестерка участников была там, поэтому это, можно сказать, была тренировка".

В Кривом Роге 8 стронгменов 23 июля 2021 года установили рекорд Украины, перетащив грузовой самосвал с весом 292 тонны. Предыдущий рекорд установили в Горишних Плавнях. Тогда атлеты перетащили самосвал весом 240 тонны.

Организация подобных мероприятий, как отметил Конюшок, является нелегкой из-за ряда нюансов. Один из них – это то, что аэродром является режимным объектом, поэтому возможности тренироваться каждый день там нет.

"Важен соревновательный дух, соревновательная работа. Вчера (25 августа – 24 канал) с пятой попытки мы его сдвинули", – отметил чемпион мира.

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