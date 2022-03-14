Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы спасти тех, кто сегодня в когтях врага, – Резников

Алексей Резников заверил: он понимает, как тяжело сейчас миллионам людей. Есть усталость и выгорание. В особой поддержке нуждаются те, кто потерял близких, и те, чьи родные находятся под обстрелами.

Министр обороны заверил, что украинцы одолеют все. Резников отметил, что никто, даже сами украинцы, не представляли, насколько они на самом деле сильные.

Заметьте Даже российская пропаганда уже не может умалчивать о потерях в войне, – Резников

Резников подчеркнул, что Украина – это не просто государство, а большая семья. Украинцы могут ссориться, но стеной станут друг за друга.

Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы спасти тех, кто в когтях врага, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы укрепить армию и перезапустить экономику в условиях войны,

– говорится в сообщении.

Министр обороны отметил, что украинцы обороняют свой дом уже третью неделю. Люди уверенно держат строй.

Резников подчеркнул, что в Россию вернутся сотни гробов: смотрите видео