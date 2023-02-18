Свет, сложные бои в Донецкой области и сигналы от партнеров: главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский 18 февраля традиционно обратился к украинцам. Он отметил, что за эту неделю Украина достигла весомых сигналов от партнеров и конкретных договоренностей по привлечению России к ответственности.

Зеленский напомнил, что день начался с превентивных отключений электричества в части областей. Это потребовалось, чтобы защитить сети и генерацию от очередного российского ракетного налета.

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Большинство областей – со светом

При этом президент отметил, что завершаем субботу без отключений света почти на всей территории государства. Исключение – часть Одесщины, где идет восстановление после предыдущих атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра.

Большая часть территории Украины – с энергетикой. Большинство наших людей – с электричеством. И это очередное подтверждение нашей с вами устойчивости, силы Украины, колоссальной работы,

– подчеркнул политик.

Он поблагодарил каждого и каждую, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства.

Важные сигналы на Мюнхенской конференции

В Германии, в Мюнхене, сегодня был второй день конференции по безопасности. Зеленский говорил, что звучала не просто украинская тема, а тема украинской победы, которую мы приближаем.

Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочности поддержки Украины,

– рассказал президент.

Президент поблагодарил лидеров за поддержку и сигналы, подтверждающие, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста.

Он добавил, что дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена тому, как ускорить проигрыш оккупанта. Президент анонсировал весомые новости для Украины и нашей безопасности.

В Донецкой области – жесткие бои

Традиционно Зеленский поблагодарил всех, кто защищает государство на поле боя. Особенно тех, кто защищает Донбасс. Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия. Президент пояснил, что от этого противостояния зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время.

Президент поблагодарил десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, пушкарей 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бригад.

Также отметил бойцов, воюющих в Запорожском направлении. 128-ю отдельную бригаду сил ТрО – за отражение атак.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем воинам-связистам, всем, кто эффективно и вовремя обеспечивает логистику для наших войск, и всем Силам поддержки ВСУ.

Каждый удар оккупантов будет иметь последствия

Кроме того, за эту неделю мы добились весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей о неизбежности привлечения России к ответственности. Поэтому Зеленский подчеркнул, что каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия.

"Это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево – особенно сегодня – и каждый удар против нашего народа", – подытожил президент.

Обращение Зеленского за 18 февраля: видео