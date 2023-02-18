Свет, сложные бои в Донецкой области и сигналы от партнеров: главное из обращения Зеленского
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский 18 февраля традиционно обратился к украинцам. Он отметил, что за эту неделю Украина достигла весомых сигналов от партнеров и конкретных договоренностей по привлечению России к ответственности.
Зеленский напомнил, что день начался с превентивных отключений электричества в части областей. Это потребовалось, чтобы защитить сети и генерацию от очередного российского ракетного налета.
Кстати Зеленский показал последствия удара по Хмельницкому: жуткое фото
Большинство областей – со светом
При этом президент отметил, что завершаем субботу без отключений света почти на всей территории государства. Исключение – часть Одесщины, где идет восстановление после предыдущих атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра.
Большая часть территории Украины – с энергетикой. Большинство наших людей – с электричеством. И это очередное подтверждение нашей с вами устойчивости, силы Украины, колоссальной работы,
– подчеркнул политик.
Он поблагодарил каждого и каждую, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства.
Важные сигналы на Мюнхенской конференции
В Германии, в Мюнхене, сегодня был второй день конференции по безопасности. Зеленский говорил, что звучала не просто украинская тема, а тема украинской победы, которую мы приближаем.
Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочности поддержки Украины,
– рассказал президент.
Президент поблагодарил лидеров за поддержку и сигналы, подтверждающие, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста.
Он добавил, что дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена тому, как ускорить проигрыш оккупанта. Президент анонсировал весомые новости для Украины и нашей безопасности.
В Донецкой области – жесткие бои
Традиционно Зеленский поблагодарил всех, кто защищает государство на поле боя. Особенно тех, кто защищает Донбасс. Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия. Президент пояснил, что от этого противостояния зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время.
- Президент поблагодарил десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, пушкарей 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бригад.
- Также отметил бойцов, воюющих в Запорожском направлении. 128-ю отдельную бригаду сил ТрО – за отражение атак.
- Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем воинам-связистам, всем, кто эффективно и вовремя обеспечивает логистику для наших войск, и всем Силам поддержки ВСУ.
Каждый удар оккупантов будет иметь последствия
Кроме того, за эту неделю мы добились весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей о неизбежности привлечения России к ответственности. Поэтому Зеленский подчеркнул, что каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия.
"Это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево – особенно сегодня – и каждый удар против нашего народа", – подытожил президент.
Обращение Зеленского за 18 февраля: видео