Мы должны быть готовы к отчаянным боям, – военный аналитик Грабский

Российская армия, возможно, с отчаянностью обреченных будет бросаться на наши позиции. Она будет уничтожать все на своем пути.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный аналитик Сергей Грабский. Он считает, что особых изменений в тактике захватчиков не произойдет.

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"У россиян стоит задача добиться хоть небольшого успеха. Ради этого они будут бросать в бой все, что должны до тех пор, пока у них будут солдаты. Поэтому надо понимать сложность ситуации. У врага есть достаточно сил, чтобы совершать такие нападения, поэтому мы должны быть готовы к отчаянным боям", – сказал Грабский.

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По словам военного аналитика, есть предел человеческих способностей воевать. То есть такие операции по наступлению планируют на месяц. Он отметил, что россияне активизировались на Востоке 2 недели назад, поэтому абсолютно логичным является перемещение на 14 – 15 мая всех тех "выдающихся" событий типа референдума.

Однако это не значит, что россияне добьются чего-то именно на эту дату. Может быть такое, что ситуация станет патовой. Они остановятся и даже эту остановку попытаются объявить великой победой.

– рассказал Грабский.

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