Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий аналітик Сергій Грабський. Він вважає, що особливих змін в тактиці загарбників не буде.
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"У росіян стоїть завдання досягти хоч невеликого успіху. Заради цього вони кидатимуть в бій все, що мають аж доти, поки у них будуть солдати. Тому треба розуміти складність ситуації. У ворога є достатньо сил, щоб здійснювати такі напади, тому маємо бути готові до відчайдушних боїв", – сказав Грабський.
Зверніть увагу – Грабський про ситуацію на фронті: дивіться відео
Окупанти переносять дедлайн
За словами військового аналітика, є межа людських здібностей воювати. Тобто, такі операції з наступу планують на місяць. Він зазначив, що росіяни активізувалися на Сході 2 тижні тому, тому абсолютно логічним є переміщення на 14 – 15 травня тих всіх "визначних" подій як референдум.
Проте це не означає, що росіяни досягнуть чогось саме на цю дату. Може бути таке, що ситуація стане патовою. Вони зупиняться й навіть цю зупинку спробують оголосити великою перемогою,
– розповів Грабський.
Наступ росіян на Сході: останні новини
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