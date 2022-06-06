Мы должны быть готовы, – литовский журналист о возможном нападении России на страны Балтии

Россия, параллельно ведению войны против Украины, постоянно напоминает и угрожает балтийским странам о вероятном вторжении. В частности, в Литве уверены, что должны быть готовы к любым сценариям.

Об этом 24 канала рассказал литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас. По его словам, не стоит делать это невозможно, а значит, нужно быть готовыми.

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Должны сделать все, чтобы помочь Украине, – журналист

Журналист из Литвы, анализируя, решилась бы Россия напасть на Литву и другие страны Балтии, считает, что это было бы абсолютно самоубийственно для российской армии идти на эти 3 страны - членов НАТО. Он уверен, что 5 статья Североатлантического альянса была бы активизирована и оккупантов встретили бы морпехи США, Великобритании, а также хорошо подготовленные литовские войска.

Мы должны к этому готовы все же, потому что Россия всегда смотрела на нас,

– подчеркнул Тапинас.

Он объяснил, что в Кремле всегда было очень жаль, что они 32 года назад потеряли 3 балтийские страны – Литву, Эстонию и Латвию. Поэтому Россия никогда не забыла это, а ее имперские амбиции все еще распространяются и на эти 3 страны.

"Мы готовы и спокойны. Мы пока еще не воюем. Должны сделать все, чтобы помочь Украине", – отметил литовский телеведущий, комментируя шансы вероятного вторжения России в Литву.

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Что Тапинас думает об обучении НАТО в Балтийском море

Также журналист не обошел тему старта учений НАТО в Балтийском море и раздражительной реакции России на это. Он считает, что каждая ситуация, которая трясет Путина и выбивает его из колеи является очень хорошим. Учения будут проходить и на суше, и на море, и на небе.

"Пусть они дергаются, принимают неправильные решения и видят это. У нас шутят, что Путин, вероятно, должен получить какой-то очень сильный европейский орден за сплоченную Европу и за то, что Финляндия и Швеция решили стать членами НАТО", – отметил он.

Недавно в Литве прошла секретная конференция , на которой обсуждали сценарии России без Путина. Ее организовал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, а участников было около 70-ти.

По мнению Тапинаса, никакой другой лидер современного мира не сделал так, как сама Россия, что у нее появляются дополнительные границы с НАТО и уж точно есть соседи, которые не доброжелательно смотрят на эту страну.

В целом журналист подчеркнул, что каждая страна придет друг другу на помощь в случае новых выходок России, а российское государство будет иметь очень сильный проигрыш.

Думаю, что одной рукой НАТО будет показывать свое превосходство, а другой Европа и США должны поставлять всё больше сверхтяжелого вооружения в Украину. Больше и быстрее. Надо давить и давить (на Россию – 24 канал),

– резюмировал литовский медийщик.

Как Литва помогала Украине после вторжения России: коротко

В начале полномасштабного вторжения России в Украину многие эксперты считали, что в случае того, если украинское государство таки упадет, то следующими целями Кремля могут стать страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия. В Литве, понимая потенциальные риски, выражали самоотверженную поддержку Украине в борьбе с оккупантами.

В Литве сразу же осудили действия российских захватчиков с самого начала войны в Украине. К примеру, в стране приостановили выдачу виз россиянам, передавали оружие , а также, чтобы позлить агрессора, даже назвали именем Героев Украины улицу, которая находится у посольства России.

Одним из самых сложных, но мощных решений Литвы стал полный отказ от всех энергоносителей России . Литва вместе с Эстонией и Латвией окончательно отказалась от российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.

Обратите внимание – в Литве также официально признали Россию государством-террористкой: больше в видео