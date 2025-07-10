Мы должны идти по пути к полностью контрактной армии, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости начала обсуждения повышения финансирования украинских военных. Он подчеркнул, что Украина должна двигаться к формированию полностью контрактной армии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время общения с представителями украинских и иностранных медиа.

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Какой Зеленский видит украинскую армию в будущем

Зеленский отметил необходимость начала разговора о повышении финансирования украинских защитников.

Да, это неожиданный сигнал, наверное, но я сегодня был очень откровенным на "коалиции желающих". Мы должны иметь сильную армию, безусловно идти по пути к контрактной, полностью,

– заявил президент.

Он добавил, что такой шаг будет "правильным".

К слову, Зеленский также рассказал, что разведки Украины и украинских партнеров владеют информацией о том, что глава Кремля Владимир Путин будет всячески затягивать войну. Украинский лидер отметил, что российский президент отказывается вести диалог относительно реального прекращения огня.

Зеленский также отметил, что Путин стал "зависимым от войны". Он добавил, что остановить его можно только реальной силой.