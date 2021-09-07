Мы дотягиваем без политического оформления, – аналитик об Украине как союзнице США вне НАТО

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть обращение к американскому Конгрессу о предоставлении Украине статуса основной союзницы США вне НАТО. Статус предоставит нашему государству немало преимуществ, однако может и навредить.

Об этом в эфире 24 канала сообщил международный аналитик Александр Краев. По его словам, статус союзника США прежде всего касается сотрудничества Вооруженных сил на техническом и информационном уровнях.

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Что дает Украине статус союзницы

Украина как основная союзница США вне НАТО, по мнению Краева, получит:

лизинговое (арендное) вооружение;

доступ к новейшим технологиям;

огромные скидки;

первоочередность в поставках вооружения;

приобщение к совместным тренировкам, миротворческим миссиям и контртеррористическим операциям.

Аналитик считает, что статус также имеет определенные инфраструктурные проекты, такие как в аэрокосмической отрасли или в области развития целевой промышленности.

Краев: положение уже воплотили

По мнению Краева, огромное количество положений относительно статуса уже воплотили в так называемом рамочном стратегическом соглашении. Ее планируют подписать с Пентагоном относительно результатов визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Что такое рамочное стратегическое соглашение? Рамочное соглашение относительно стратегических основ оборонного партнерства – это документ совместной оборонной политики Министерства обороны Украины и Министерства обороны США. Соглашение определяет цели оборонного партнерства и порядок их достижения. Договоренности означают для Украины активность украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере, что усилит обороноспособность Украины.

Как бы это странно ни звучало, но мы уже по большинству показателей дотягиваем до основного союзника США вне НАТО. Просто без политического оформления этого статуса,

– подчеркнул аналитик.

Не остановит статус членство в НАТО

По словам Краева, ключевым вопросом является действительно, не заблокирует ли статус союзницы членство Украины в НАТО. "Начинается очень сложная политическая игра. По сути в самом законодательстве США нет никаких предохранителей о том, что основной союзник США вне НАТО не может претендовать на членство в НАТО", – пояснил аналитик.

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Краев отметил, что с другой стороны есть позиция части военных экспертов, которые считают, что Украине нет смысла приобретать этот статус. Ведь это будет угрожать нашей интеграции в НАТО и ставить под вопросом позицию США.

С другой стороны, отметил аналитик, очень многие конгрессмены говорят о том, что для Украины статус будет политическим закреплением уровня сотрудничества Украины. Хоть в Вашингтоне не готовы к украинской инициативе.

"У них займет определенное время разбор позиции Киева и понимание, почему прямо сейчас нарушают эту тематику", – акцентировал краев.

Александр Краев об Украине как союзнице США вне НАТО: смотрите видео

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