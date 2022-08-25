Мы его запугали, – Шейтельман сказал, почему путин до сих пор не отреагировал на удары по Крыму

В Крыму уже более 2 недель что-то взрывается и за все это время не было никакой реакции кремлевского карлика. Это может означать только то, что действия ВСУ его запугали.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что Крым для путина – "святое", он считает полуостров частью россии, и мы бьем по Крыму, а он молчит.

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Михаил Шейтельман политтехнолог Взрывы в Крыму очень сильно испугали путина, он такого не ожидал. Вероятно, именно из-за страха, до сих пор не было "ответа". И вот кто кого запугал на этой войне? У путина очень большой административный аппарат и я представляю, как они сейчас боятся.

При каких условиях путин откажется от оккупации Крыма

По словам специалиста, путин всегда принимает законы после того, как что-то случилось. Вот потеряет Крым, а после этого объявит о том, что это и не россия вовсе.

"Все аргументы путина всегда максимально "логичны" – он последовательно объяснит, почему в Крыму все плохо, мороженое дорого и вообще пляжи ужасные, поэтому нужно развивать свои курорты, например, Сочи или Владивосток", – убежден Шейтельман.

Полный стрим с политтехнологом Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Взрывы в Крыму – коротко

С 9 августа каждый день на полуострове "что-то случается" и появляется "хлопок". Оккупационные власти пытаются успокаивать россиян, мол "работает ПВО", однако после таких заявлений из-за взрывов в Севастополе, оккупанты начали проверять бомбоубежища.

Из-за почти ежедневных взрывов россияне в панике продают недвижимость, в том числе гостиницы. Из-за огромного количества желающих сбежать километровые пробки образовались на трассе Евпатория – Симферополь – Керчь – Краснодар.

Тем временем туристы из россии радуются, когда видят в Крыму ПВО и фотографируются с техникой и публикуют фотографии с точными геолокациями. Проще говоря, помогают ВСУ как могут.