Мы готовим ответ России за этот ракетный удар, – Зеленский

Владимир Зеленский 26 августа обратился к украинцам. Президент рассказал о последствиях массированной атаки врага и приоткрыл завесу относительно будущих действий нашей страны.

Так, Украина готовит ответ за массированную атаку оккупантов. Кроме этого, Зеленский акцентировал на важности увеличения дальнобойных возможностей нашего государства.

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Ответ за атаку и дальнобойность

Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 26 августа все еще продолжается ликвидация последствий российской атаки. Россия запустила более 120 ракет различных типов и более 100 "Шахедов" из Курской, Белгородской, других приграничных областей России, также акватории Черного моря, из Крыма.

Как указал президент, этот удар снова возвращает к необходимости дать ВСУ достаточно дальнобойного оружия, которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары.

Это оптимальная антитеррористическая тактика, на которую имеет право и которую точно применил бы для своей защиты каждый из наших партнеров, от которых мы ожидаем решений – ожидаем дальнобойности. И физическое присутствие наших сил в Курской области, наши активные действия по уничтожению российской угрозы на ее же территории – это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности,

– указал Зеленский.

Кроме этого, президент рассказал, что начал этот день с отдельного длительного разговора с главкомом Александром Сырским.

"И по отражению этого ракетного удара – подробно, и по нашему ответу России – мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области – продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки есть больше нашего контроля, есть и очередное пополнение обменного фонда", – сказал президент.

Кроме этого, Сырский докладывал о ситуации на фронте в Донецкой области, в частности, по Покровскому направлению, который сейчас наиболее тяжелый и там больше всего российских штурмов. Также главком доложил и по Времовскому, Торецкому, Кураховскому направлениям. Президент сказал, что есть решение по усилению наших позиций.

Другие заявления Зеленского из обращения

Владимир Зеленский также сообщил, что на Ставке были все необходимые доклады по энергетике – состояния системы сейчас и возможности ее восстановить. Президент заверил, что работы будут продолжаться круглосуточно.

"Также подробно рассмотрели ситуацию с защитными сооружениями на энергообъектах – по этому тоже есть несколько важных решений", – указал Зеленский.

Также Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, на котором также присутствовали генпрокурор и руководитель ГПСУ.

Были доклады по противодействию коллаборационистам, относительно уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины. Отдельно рассмотрели вопрос о границе, по фактам незаконного пересечения – докладывали Клименко, Малюк, Сухачев,

– указал президент.

По антикоррупционной программе и состояния всех мероприятий докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. За две недели они должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов. Украинский гарант отметил, что нужны действия.